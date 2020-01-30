Эстония на ушах от нашествия украинцев

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Эстонии зреет массовое недовольство украинскими гастарбайтерами, которые приезжают в страну как туристы, остаются нелегалами и лишают рабочих мест местных жителей.

Об этом пишет эстонское издание Baltnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, только официально в прошлом году работу в Эстонии получили 25 тысяч граждан Украины, количество нелегальных мигрантов может быть гораздо большим. Украинские гастарбайтеры трудятся на стройках в Эстонии, получая за это гроши и зачастую не имеют ни страховки, ни нормального трудового договора.

«Мало того, что приезжим устанавливают заниженные тарифы почасовой оплаты четыре-пять евро в час (но даже эти скромные деньги зачастую сложно получить). Так еще и работодатели, а точнее, посредники, продающие рабочую силу на предприятия и объекты, составляют трудовые договоры таким хитрым образом, что по прошествии времени легко можно уволить работника «по его собственному желанию» и фактически вышвырнуть его на улицу.

Также рабочие зачастую трудятся более десяти часов, не получая за переработку дополнительных выплат. Известны также случаи, когда работники не получают должного медицинского страхования, элементарных средств защиты и даже рабочей одежды», – говорится в статье.

Издание также отмечает, что украинские гастарбайтеры стали одной из насущных проблем для эстонских правоохранителей. Подливают «масла в огонь» также и девушки легкого поведения из Украины.

«Распитие алкоголя и буйное поведение приезжих рабочих стало головной болью жителей некоторых таллинских районов, а принимаемые полицией меры не оказывают должного воздействия. Такая ситуация стала перманентной. Так, одной из «новинок» стали украинки, работающие в криминальной сфере оказания интимных услуг. Эти девушки зачастую имеют высшее образование, не сумели найти себя в легальной профессии на родной земле.

И это только вершина айсберга, ибо сфера интимных услуг является криминальной и значит скрытой от глаз, поэтому нет никакого официального учета и можно только догадываться об истинной цифре занятых в этом теневом бизнесе украинских гражданок», – пишет эстонское СМИ.

Ситуация накалилась уже настолько, что многие владельцы жилья и работодатели в объявлениях прямо указывают, что не будут общаться с украинцами.

«Приезжие с Украины — не наши люди. Это экономические мигранты, которые хотят получить в Эстонии более выгодные условия и более высокий, чем на Украине, заработок. Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом», – подчеркнула глава МВД Эстонии Марта Хельме.