Эстония надеется, что 24 февраля война закончится победой Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эстония треть своего военного бюджета направила на помощь Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в Верховной раде, заявил спикер парламента Эстонии господина Юри Ратас.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы не знаем точно, как и когда закончится эта война, но мы знаем наверняка, что она не закончится русской победой никогда», – сказал политик.

Он призывает наказать Россию, в частности создать специальный трибунал, а Киев, по его словам, должен «требовать и получить» от Москвы репарации.

Кроме того, спикер эстонского парламента похвастался, что его страна начала поставки оружия Украине еще до 24 февраля.

«И мы оказываем военную помощь на уровне более 255 миллионов евро, это примерно одна треть нашего оборонного бюджета. Мы будем и дальше помогать Украине, будем предоставлять все необходимое», – добавил выступающий.

Он обратил внимание, что 24 февраля 2023 года будет отмечаться 130-летие независимости Эстонии, провозглашенной по итогам Первой мировой войны.

«Как раз минет год от начала грубого русского нашествия. Я хочу выразить надежду, что в тот день последний российский солдат выйдет за пределы международно признанных украинских границ. Даже если я слишком многого хочу, я хочу сказать одну вещь вполне определенно: Россия проиграет в этой войне, а Украина победит», – резюмировал Ратас.