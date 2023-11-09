Эстония не устала от войны с Россией

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Эстония начала помогать Украине еще до начала российской военной операции на Украине.

Об этом премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ей от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы помогали Украине еще до начала войны, потому что понимали, что она вероятно скоро начнется. Тем не менее все страны предоставляют дальнобойное оружие и самолеты. У нас нет Ф-16, они есть у Дании, и они их готовы передать. Если бы они были у нас, мы бы тоже их отдали», – сказала Каллас.

Она не согласилась с мнением, что Европа устала от войны.

«Я не думаю, что мы устаем от конфликта. Эта война началась в 2014 году. Так что в следующем году уже будет 10 лет. Я считаю, что если мы попробуем добиться перемирия сейчас, то у нас будет гораздо более продолжительная война. И никто этого не хочет», – сказала Каллас.