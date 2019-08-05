05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Эстония обьявила о непризнании российских паспортов жителей Донбасса

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией после 24 апреля 2019 года жителям Донецкой и Луганской областей, если владелец паспорта ранее не был гражданином России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Эстонии.

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Так, решение вступает в силу немедленно, подчеркнули в МИД.

По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответом на указ, подписанный президентом России в апреле, который позволяет ускорить предоставление российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.

“Предоставление ускоренного российского гражданства жителям восточной Украины является еще одной попыткой подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию в области безопасности на востоке Украины. Это полностью противоречит духу минских соглашений”, — пояснил Рейнсалу.

“Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого рода”, — добавил он.

Эстония вместе со многими другими государствами-членами подчеркнула Европейской комиссии, что необходимо разработать руководящие принципы Европейского союза по этому вопросу. Решение о непризнании находится в компетенции каждого государства-члена Европейского Союза, уточнили в эстонском ведомстве.

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