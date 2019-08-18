Эстония предала Литву вслед за Латвией

18.08.2019, Москва, Елена Острякова

Вторая «прибалтийская сестра» Литвы «предала» эту маленькую и гордую страну, которая решилась в одиночку бороться с АЭС, построенной ненавистными русскими в Белоруссии.

Эстония может начать закупку электроэнегии с Белорусской АЭС (БелАЭС), если она будет поступать через третьи страны, заявил в интервью ERR вице-канцлер по вопросам энергетики эстонского министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

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«Если торговля с третьими странами идет через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка, невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенная на ней электроэнергия», сказал Татар.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Латвия будет покупать электроэнергию не через Литву, а через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. В результате решения Латвии бизнесмены Литвы получат возможность покупать «вредное» белорусское электричество.

Первый энергоблок атомной станции в Островце запустят в декабре этого года. Предполагается, что она будет вырабатывать 18 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно. финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия: она выделила кредит на строительство, направила специалистов и готова утилизировать отработанное топливо. При этом Литва постоянно раздувает скандал вокруг БелАЭС, утверждая, что станция несет экологическую опасность.