Эстония разыгрывает карту отправки войск для войны с русскими

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Эстония не исключает отправки как своих инструкторов на Украину для подготовки ВСУ, так и участия регулярной армии на стороне киевского режима.

Об этом в интервью британскому «Chanel 4 News» заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на соответствующий вопрос, она отметила, что ничего не исключает. При этом у нее поинтересовались, возможно ли участие эстонских военных в боевых действиях.

«Включая все шаги, потому что если мы что-то исключаем, то мы только даем сигналы России, мол, мы не собираемся этого делать. Хорошо, так что я думаю, мы должны думать не только о том, чего хотят русские, но и то том, чего они боятся, чтобы разыграть эти карты. Именно поэтому у нас должна быть некая стратегическая двусмысленность в отношении того, что мы собираемся делать дальше. Я думаю, что это важно, – заявила Каллас.