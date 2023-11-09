Эстония решила нажиться на украинских проблемах с зерном

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Эстония намерена помочь Украине с экспортом зерна.

Об этом премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ей от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся работать с проблемой поставок зерна с Украины. Россия пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Но Эстония готова помочь с транзитом зерна. Это немного дороже, но все же осуществимо», – заявила премьер.

Она сообщила, что написала письмо об этом председателю Еврокомиссии, в котором предложила услуги эстонских портов за деньги.

«Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты. Это увеличение объема на 25% по линиям солидарности. Это могло бы помочь в текущей солидарности, но конечно, немного дороже, если Евросоюз готов оплатить промежуточные расходы», – сказала Каллас.

Она считает, что африканские страны должны присоединиться к западным санкциям и отказаться от бесплатных поставок зерна из России, потому что она «последняя колониальная держава».