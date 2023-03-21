Эстония заставила Запад направить Украине ещё миллион снарядов

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По инициативе Эстонии страны западного блока приняли решение выделить Украине один миллион артиллерийских снарядов 155-го калибра.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Слуг народа» Арсений Пушкаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эстония стала одним из лидеров поддержки Украины, и в соотношении к своему ВВП эта страна поддерживает нас больше всего. Это касается и политических решений на всех международных площадках. Это касается и военных вопросов, гуманитарных, и вопросов восстановления», – сказал Пушкаренко.

Он напомнил, что Таллин всегда выступал в числе первых во всех русофобских инициативах, будь то искажение истории, осуждение России или наложение санкций. Эстония же в числе первых начала накачку Украины вооружением.

«Пан министр буквально сегодня вернулся со вчерашнего заседания министров иностранных дел ЕС, где была одобрена инициатива Эстонии по предоставлению Украине дополнительно 1 миллиона боеприпасов 155 калибра для наших Вооруженных Сил», – похвастался Пушкаренко.

Депутат заметил, что от такой русофобской политики Эстония несёт огромные убытки.

«Никогда ничего мы не просили в Эстонии. Эстония всегда нам говорит на всех уровнях, на всех встречах: «Что нужно ещё, дорогие украинцы, дорогая Украина для вашей победы?», – подытожил он.

«Так, уважаемые коллеги, давайте еще раз поблагодарим уважаемого Урмаса за все и Эстонию за все, что они делают для Украины», – добавил спикер парламента Руслан Стефанчук под аплодисменты зала.