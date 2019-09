Эстонские дипломаты обозвали «преступниками» украинцев и россиян, которых Москва выменяла у Киева

Эстонские дипломаты обозвали “преступниками” граждан Украины и РФ, освобожденных и отправленных в Россию в рамках завершившейся сегодня процедуры обмена между странами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине, опубликованном в Twitter.

“Большой успех Украины: избавление от преступников в обмен на выдающихся граждан!”, — говорится в заявлении.

Great deal by Ukraine: getting rid of criminals in exchange for outstanding citizens! #freesentsov https://t.co/W3SWeCOz6t

— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) 7 сентября 2019 г.