07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Россия, Украина
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Эстонские дипломаты обозвали «преступниками» украинцев и россиян, которых Москва выменяла у Киева

Эстонские дипломаты обозвали “преступниками” граждан Украины и РФ, освобожденных и отправленных в Россию в рамках завершившейся сегодня процедуры обмена между странами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине, опубликованном в Twitter.

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“Большой успех Украины: избавление от преступников в обмен на выдающихся граждан!”, — говорится в заявлении.

Об обмене высказался и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

“Рад, что Россия наконец освободила незаконно заключенных украинских моряков и политзаключенных. Факт остается фактом, что они не должны были удерживаться изначально”, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержавшихся в РФ, в рамках обмена удерживаемыми лицами. В свою очередь, 35 граждан Украины и РФ прилетели в Москву. Среди них главред РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский, антимайдановцы Мефедов и Долженков и донецкий ополченец Цемах.

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