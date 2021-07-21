Эстонские СМИ: «Запад больше не считает Украину жертвой России»

21.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет стать Наполеном, но в итоге превращается к главу Временного правительства Керенского, позорно бежавшего из страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет самая тиражная газета Эстонии Postimees.

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«Закончился период, когда мир все прощал Украине как жертве вероломства России. Стало очевидно, что по большей части руководство страны и есть «кузнец» большинства несчастий. К Незалежной начали относится как к обычной стране – хвалить в случае успеха и жестко критиковать, если она дает для этого повод, строго требовать реализации подписанных договоренностей. Руководство страны к этому оказалось не готово», – пишет издание.

В публикации отмечается, что внешняя политика зеленского стала продолжением политики его предшественника Петра Порошенко: просить кредиты, коллекционировать заверения поддержки Украины в целом и остановки строительства СП-2 в частности, рассказывать всем о вероломстве РФ и невозможности выполнить соглашения по Донбассу.

«Наступил момент, когда страна пожинает плоды этой простоты: строительство СП-2 заканчивается, западные лидеры объяснили Зеленскому безальтернативность договоренностей 2016 года и поставили ребром вопрос о борьбе с коррупцией», – говорится в статье.

Также автор не обходит тему цензуры и закручивания идеологических гаек.

«Многое говорит о том, что Зеленский стремится стать украинским Наполеоном, все контролирующим правителем. Но гораздо больше происходящее ныне напоминает правление Керенского, непревзойденного оратора, готового обещать что угодно, двигающегося без плана на волнах стихии, без принципов и мыслей о завтрашнем дне. Чем закончилось правление Александра Федоровича, мы все помним. Не дай бог это пережить Украине», – резюмирует издание.