Эстонский генерал науськивает ВСУ идти на Крым

Вадим Москаленко.  
24.01.2023 09:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина, Эстония


Украине необходимо воспользоваться своим «экономическим и численным преимуществом» перед Россией, и в ближайшее время устроить крупное наступление на Крым.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Европарламента, генерал-лейтенант ВС Эстонии Риго Террас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо воспользоваться своим «экономическим и численным преимуществом» перед Россией, и в ближайшее время...

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«Соотношение населения Украины к современной России составляет один к пяти, возможно даже один к четырём. Это означает, что вы гораздо мощнее экономически, имеете больше людей, чтобы противостоять этому дьявольскому врагу», – сказал генерал.

Террас уверен, что Киеву необходимо бросить свою армию в наступление раньше, чем это сделает Россия.

«Поэтому я считаю, что у Украины больше перспектив на победу. Я считаю, что начать наступательные действия Украине надо раньше, чем России. Сначала на Мелитополь, потом на Крым.

Поскольку России логистически очень сложно поддерживать полуостров, есть возможность успеха уже сейчас, и дальнейшие перспективы успеха в Донбассе в будущем», – резюмировал он.

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