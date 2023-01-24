Эстонский генерал: Заваливаем Киев оружием, чтобы бойня ограничилась Украиной
Несмотря на скопление войск НАТО в Прибалтике, президент России Владимир Путин способен неожиданно напасть на Эстонию, Латвию или Литву.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Европарламента, генерал-лейтенант ВС Эстонии Риго Террас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эстония – член НАТО. На территории стран, которые находятся на границах НАТО, расположены войска всех стран-членов. Сейчас у нас базируется более тысячи солдат Великобритании, которые имеют самое современное вооружение.
В Эстонии также размещены французы и датчане. В Литве и Латвии – другие нации, такие как нидерландцы и немцы. И, разумеется, мы имеем американцев во всех трёх странах Балтии.
Поэтому Россия должна понимать, что, в случае агрессии будет в конфликте со всеми странами НАТО. Но Путин… уже неоднократно показывал, что может поступать нерационально. Поэтому такой сценарий возможен», – поделился своими страхами Террас.
Однако генерал поспешил успокоить соотечественников – Россия сейчас занята Украиной, а НАТО поставляет ей только то, что не понадобилось Европе.
«Но я больше склоняюсь к тому, что сейчас идёт война именно на Украине, и мы должны выиграть именно эту войну. И все наши акценты именно на Украину.
Но при этом, конечно, передавая оружие и боеприпасы, не отдаём всё, что имеем. Мы оставляем себе достаточное количество вооружения, необходимое для поддержки войск на высоком уровне готовности», – резюмировал он.
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