Эстонский генерал: Заваливаем Киев оружием, чтобы бойня ограничилась Украиной

Несмотря на скопление войск НАТО в Прибалтике, президент России Владимир Путин способен неожиданно напасть на Эстонию, Латвию или Литву.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Европарламента, генерал-лейтенант ВС Эстонии Риго Террас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эстония – член НАТО. На территории стран, которые находятся на границах НАТО, расположены войска всех стран-членов. Сейчас у нас базируется более тысячи солдат Великобритании, которые имеют самое современное вооружение.

В Эстонии также размещены французы и датчане. В Литве и Латвии – другие нации, такие как нидерландцы и немцы. И, разумеется, мы имеем американцев во всех трёх странах Балтии.

Поэтому Россия должна понимать, что, в случае агрессии будет в конфликте со всеми странами НАТО. Но Путин… уже неоднократно показывал, что может поступать нерационально. Поэтому такой сценарий возможен», – поделился своими страхами Террас.