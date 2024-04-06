Эстонский министр обороны боится, что Украина попадет в «ловушку Путина»

Игорь Шкапа.  
06.04.2024 11:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина, Эстония


Ни в коем случае нельзя говорить, что после окончания войны Украина станет членом НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, отвечая на вопрос, почему Североатлантический альянс не готов сказать, что примет Украину в свой состав после завершения конфликта.

Ни в коем случае нельзя говорить, что после окончания войны Украина станет членом НАТО....

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«Надо понимать одну вещь, что в НАТО нет положения о вступлении. Если вы посмотрите на историю, то Эстония, Латвия и Литва должны были выполнить план действий по членству. То есть существовал четкий письменный процесс, что мы должны сделать, чтобы стать членами Альянса. Если мы возьмем Финляндию и Швецию, то это было просто приглашение от НАТО. Если мы вернемся к 1999 году, то это снова другой процесс. Когда мы вернемся на много лет назад, на десятилетия, то увидим, что каждый раз это был другой процесс», – попытался успокить интервьюера министр.

Он призывает сосредоточиться на том, чтобы Украина готовилась стать членом НАТО «на основе тех стандартов, которые мы имеем в Альянсе».

«И я бы предлагал не говорить о том, является ли окончание войны переломным моментом. Потому что мы не можем попасть в ту ловушку, где Путин получит сообщение: Окей, пока я буду продолжать войну в Украине, она не получит членства в НАТО», – резюмировал Певкур.

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