Эстонский премьер: Россия за сутки выпускает столько снарядов, сколько вся Европа производит в месяц

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Война на Украине и русофобская истерия не смогли мобилизовать западную экономику и заставить страны НАТО тратить на оборону хотя бы обязательные 2% ВВП.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО требует тратить на оборону 2% ВВП. Я была удивлена, когда несколько лет назад узнала, что далеко не все члены НАТО выполняют это требование. Сейчас существует большая потребность со стороны Украины и тех стран, которые передали Украине вооружение и технику. Мы должны наращивать расходы на оборону, потому что возрастает риск. Было предложение использовать такой же механизм, как в случае вакцины – европейские страны предоставили средства, а европейские институты организовали закупку и заключили договора, чтобы ускорить весь этот процесс», – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что Россия многократно превосходит объединённый Запад по количеству выпускаемого оружия и боеприпасов.

«Российские оборонные предприятия работают в три смены. Россия в сутки тратит столько боеприпасов, сколько Европа производит за месяц. Европейская оборонная промышленность пока не увеличивала производство. Где здесь препятствие? Потому что спрос очевиден. А в рыночной экономике если есть спрос, нужно обеспечить рост предложения, причём, сделать это быстро», – добавила премьер-министр.

Каллас возмутилась, что многие страны НАТО даже не пытаются увеличить военное производство.

«Украина должна одержать победу, чтобы Россия вернулась к старым границам. А это невозможно без увеличения поставок боеприпасов. Но когда я беседую с коллегами или представителями оборонной промышленности, они говорят, что пока что не получили крупных заказов, чтобы оправдать инвестиции и увеличение производства. Некоторые страны всё ещё надеются, что проблема исчезнет сама по себе: «Мы сейчас всё отдадим Украине, и всё». Ведь это всё стоит больших денег. Но Россия как раз-таки и надеется, что мы устанем от собственных инициатив. А у России много человеческих ресурсов, и оборонные предприятия работают в три смены», – резюмировала эстонская чиновница.