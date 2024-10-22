«Эта клоака даже денег дать не может» – в Киеве ругают российскую либеральную релокант-оппозицию

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 22:30
  (Мск) , Киев
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Представители беглой российской оппозиции могут даже не надеяться на какое-то лидерство, потому что не помогают Украине даже финансово.

Об этом на своём интернет-канале заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители беглой российской оппозиции могут даже не надеяться на какое-то лидерство, потому что не...

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«Не являются лидерами все эти Табаки, которые бегают вокруг Юлии Навальной. Этот выглядящий просто как малахольный Яшин. Эти погрязшие в бабле и в разборках Волковы. Эти совершенно обиженные на всех и не сделавшие ни одного правильного прогноза в жизни Ходорковские и так далее.

Вот эта вся клоака, я прошу прощения у памятника древнеримской градостроительной архитектуры, максимально не приспособлены ни к какой борьбе за власть», – язвил экстремист.

«Они даже Украину поддержать не могут, ну кроме Каспарова и его друзей. Это такой позор, это страшно просто смотреть на это, как вот с этим носиться, это я не знаю, как какашку упаковывать в коробку из-под торта. Ну, конечно, можно, да, но будет не вкусно. Придется выкинуть.

Но пока эта какашка в торте, вся эта композиция, она продается на Западе каким-то образом, какие-то дураки покупают, а вот эти всякие газеты Фигаро дают ей премии», – злобно подытожил Муждабаев.

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