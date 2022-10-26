«Эта мобилизация не последняя. С предателями-ургантами надо порезче» – ветеран «Альфы»

26.10.2022  08:54 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Диванные патриоты, восторженно поддержавшие СВО, но бежавшие из страны с объявлением частичной мобилизации, ничем не отличаются от либералов, покинувших РФ с началом спецоперации.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил почетный президент МА «Альфа» Сергей Гончаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Диванные патриоты, восторженно поддержавшие СВО, но бежавшие из страны с объявлением частичной мобилизации, ничем...

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«Сейчас страна разделилась на две позиции. Одни воюют и жертвуют своей жизнью, а другие пляшут и танцуют. Не знаю, как это соотнести, но я думаю, что это не последняя мобилизация, которую объявил президент, потому что по тому развитию событий, которое происходит на фронте, ощущается, что эта спецоперация затянется не до нового года и даже не до весны, а будет длиться и дальше.

Если мы не поймём, что общество должно быть единым и настроено только на победу, наверное, эта победа нам достанется с большим-большим натягом.

И эти внутренние распри, либералы, там – вы заметили, что «элита» для многих стала ругательным словом, нарицательным. Если раньше считалось, что элита – это лучшее в нашем обществе, оказалось, что не так.

Это те говнюки, которые уже уехали из страны, или те «диванные патриоты», которые голосовали за спецоперацию 98% и за президента Путина 99%, а как только коснулась ситуация, что надо идти защищать страну, мы увидели, что у нас творится – все они слезли с дивана и побежали, спасая свои шкуры.

«Так что, если мы не поймём, что общество должно быть единым, я думаю, что нам надо пересмотреть многие подходы к тому, что творится у нас в стране. Я не верю, что, как его, ещё Песков его защищал, был такой телеведущий Ургант, когда он убежал из страны, господин Песков сказал: нет, он не предатель, он просто трус.

А на хрена нам такой трус на поле боя? Он уже предатель. Потому в этом случае, наверное, надо резче подходить к тому, кто не любит, не уважает и не хочет защищать нашу Родину», – заявил Гончаров.

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