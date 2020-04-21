Эта политическая система Украины исчезнет вместе с Зеленским – Карасёв

21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда своей некомпетентностью, кадровым бардаком и неспособностью управлять страной показали, насколько украинская политическая система ущербна и нежизнеспособна.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – последний президент с теми полномочиями, которые были в украинской конституции с 1996 года. Она менялась, переписывалась, но фигура президента всё равно оставалась незыблемой – это верховный политик Украины. Он – кадры, он Кабмин, и так далее.

Зеленский показал, что он не может это делать, более того, это деструктивно. Если бы там оказался умный человек, он мог бы эту систему продержать ещё пять-десять лет, потому что он бы умело использовал эти рычаги, которые там есть.

А поскольку Зеленский не политик, неумелый, он никогда ничем не управлял, кроме как коллективом «95 квартала», некомпетентный с точки зрения этого управления в постсоветском стиле – это говорит о том, что такой пост президента нам не нужен.

Нам нужна нормальная парламентско-партийная республика, где будут формироваться коалиции, и премьер-министр как лидер этой коалиции, у него будут сосредоточены все эти полномочия», – отметил он.

Вадим Карасёв подчеркнул, что именно при Владимире Зеленском стала очевидна нежизнеспособность украинской политической системы.

«Фактически такого человека мы и ждали. Уже понятно, что этот президент как верховный политик, эта постсоветская модель – российская, белорусская, на Украине не работает. Но как только кто-то зажимает… приходит, например, «сильный хозяйственник» Янукович – убежал. Приходит «сильный политик и бизнесмен» Порошенко, ещё эта система начинает доживать, ей дают искусственную вентиляцию лёгких, этот президент реанимирует.

Приходит человек, который не знает, что такое «управлять по-советски», так у него и получается, что Гончарук премьер-министр раз, Шмыгаль – два, Богдан – глава офиса раз, Ермак – глава офиса два, министров нет. Это говорит, что всё, система не работает», – резюмировал эксперт.