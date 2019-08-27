Эта странная точка G7…

27.08.2019, Биарриц, Александр Ростовцев

Французский курортный город Биарриц, расположенный на берегу Атлантического океана, начиная с минувшей пятницы, принимает ежегодный саммит «Большой семёрки». Тему саммита задаёт, как правило, принимающая сторона.

В субботу днём президент Франции Макрон в обращении к гражданам республики огласил список приоритетных по его мнению вопросов, предлагаемых участникам для обсуждений: урегулирование международных кризисов, деэскалация торговых споров, ситуация с пожарами в Амазонии и их влияние на окружающую среду, а также борьба с проявлениями неравенства в мире.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

С самого начала повестка дня саммита вызвала массу вопросов и даже протестов. Первыми возбудились власти Бразилии, обвинив Макрона в «колониальном мышлении», с отчётливым подтекстом – «какое твоё собачье дело до горящих лесов Амазонии, когда это наша проблема?»

План дискуссии, предложенный Макроном, вызвал недовольство у политиков США. Американская сторона изначально настаивала на том, что главной темой обсуждения на саммите должен стать возможный мировой финансовый кризис и проблемы безопасности союзников США. Причём, газета Washington Post высказала предположение, что хозяевам саммита теперь придётся опасаться президента Трампа, «который приедет и всё разнесёт».

В общем, саммит с самого начала не задался. Причины конфликта лежат на поверхности. Макрон поставил своей задачей – заставить гостей почувствовать «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», предлагая гостям ненапряжно покалякать о погоде на Марсе и разъехаться по домам, довольными встречей в приятной обстановке.

Понятное дело, что никакого конкретного решения высидеть на встрече во французском курортном городке по поводу буйного горения лесов Амазонии или, скажем, по надуманной проблеме «преследования чеченских геев», в принципе невозможно. Пустопорожние декларации не в счёт.

Трамп, в свою очередь, жаждет общаться с коллегами по проблемам, созданными руками США и самого Трампа: торговая война США с Китаем, торговая война США с Евросоюзом, возникшие проблемы безопасности для всего мира после выхода США из ДРСМД. Тот самый случай, когда кашу, заваренную одной дурной головой, должны расхлёбывать всем «свободным миром».

Всё это привело к тому, что ещё до начала саммита G7 его участники раскололись на две неравноценные группы по интересам – США и все остальные.

Американская делегация заявила, что она «в ярости», выдвинув обвинение принимающей стороне, будто организация саммита «Большой семёрки» направлена на «изоляцию США», поскольку темой обсуждений «выбраны нишевые, а не глобальные вопросы».

Трамп раздухарился ещё до вылета во Францию, припомнив Макрону введение дополнительного трёхпроцентного налога на продукцию американских IT-компаний. В ответ Донни сообщил миру, что драть налоги с американских компаний может только Америка и пообещал «на глупость, сделанную Макроном» обложить французские вина такими пошлинами, «какие ещё не видели». А, чтобы ещё больше уязвить президента Франции, добавил, что «американское вино лучше французского».

Досталось на орехи и правительствам Франции, Германии и Великобритании. Перед вылетом на саммит Трамп обрушился на них с критикой, что в ЕС не желают принимать у себя взятых в плен в Сирии боевиков ИГИЛ. Трамп пригрозил, что вне зависимости от желания руководителей Франции, Германии и Великобритании, США вернёт пленных боевиков с учётом их гражданства, даже если придётся их отпустить на свободу.

Высказанную ранее готовность решать глобальные проблемы, Трамп, уже находясь во Франции, продемонстрировал довольно парадоксальным способом, отказавшись встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, приехавшим в минувшую пятницу в Париж на переговоры со своим французским коллегой и президентом Франции.

Иранский и европейские представители надеялись, что на платформе G7 пройдут консультации участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. Было даже распространено сообщение, что Макрон получил мандат на проведение переговоров с Тегераном от всех участников G7, однако американские источники дезавуировали это заявление, указав, что Трамп такую возможность не обсуждал и её отрицает.

Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственные дипломатические источники, на встрече лидеров был поднят вопрос о возвращении G7 к формату G8, пригласив Россию вновь участвовать на полях саммита. Инициатором этой идеи был американский президент.

По этому вопросу среди участников саммита началась напряжённая дискуссия. Трамп, в частности, напирал на то, что «Россия должна присутствовать в зале для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР».

Коллеги Трампа с его доводами в основном не соглашались.

Издание отмечает, что японский премьер Синдзе Абэ отнёсся к предложению Трампа нейтрально, глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент Франции Макрон инициативу поддержали, прочие же участники выступили против возвращения России в G7. Больше всех упарывались глава Евросовета Дональд Туск и британский премьер Борис Джонсон.

парочка наиболее упоротых

На Джонсона всё ещё действует послевкусие скандала вокруг отравления Скрипалей, Туск же заявил, что восстановление «Большой восьмёрки» «станет пощёчиной Украине».

Тем не менее, несмотря на фрондирующего Донни, саммит закончился победой Макрона. Стороны договорились ассигновать на тушение пожаров в Амазонии целых €20 млн, а президент Франции подарил на прощание каждому из лидеров символические часы из пластика, выловленного в океане. Наблюдатели в свою очередь заметили, что жена Трампа Меланья с заметным удовольствием поглощала французское вино несмотря на резкие обещания своего благоверного.

После закрытия саммита G7 Макрон и Трамп дали общую пресс-конференцию. Трамп попытался успокоить общественность, заявив о возможности заключения торговой сделки между США и КНР в знак окончания торговой войны, отметив, что это пошло бы на пользу обеим странам. Макрон от имени Франции приветствовал подобное решение.

Затронув тему Ирана, Макрон посетовал на проблемы, которые испытывает Тегеран из-за американских санкций, и высказал надежду, что отказ США от эмбарго на иранскую нефть позволит сторонам «двигаться в нужном направлении». Трамп заверил, что «США не стремятся к смене правительства в Иране, а выступают против создания им ядерных ракет». И добавил, что сделка по ядерной программе Ирана оказалась невыгодной для США. Вашингтон якобы затратил на неё «миллиарды долларов, не получив ничего взамен».

Президент США обнадёжил общественность, что он встретится с руководством исламской республики, «когда будет готов» и сделал комплимент, сказав, что «в Иране живут симпатичные люди».

Чуть позже, правда, непоследовательный Донни пригрозил, что «если Иран продолжит делать то, что делает, он столкнётся с реальной силой». Понимай, как хочешь.

Макрон анонсировал встречу «нормандской четвёрки» в сентябре, каковая была запротоколирована в итоговой части саммита G4, из чего следует, что США и Великобритания, вопреки желанию Зеленского, остаются за рамками формата.

Прощаясь с Макроном, Трамп как-то очень уж резко пожал ему руку, затем по-отечески похлопал президента Франции по спине, пробубнив «Хорошая работа».

После ухода Макрона, Трамп вновь вернулся к теме заключения торговой сделки с Китаем, на этот раз продиктовав условие: «Если она будет честной и хорошей для США». Чуть позже Донни похвалился, что благодаря ему США отвоевали у Китая $100 млрд, введя заградительные пошлины, но при этом умолчал, что Китай вернул утраченное введением симметричных мер. Если Трамп именно это имеет в виду, говоря о честности и хорошести, то сделка между двумя главными экономическими игроками откладывается на неопределённый срок. Торговая война будет продолжена!

Следующий саммит G7 Трамп пообещал провести в принадлежащем ему курорте в штате Флорида, Trump National Doral Miami Golf Resort, заверив присутствующих, что не получит с этого ни цента навара.

Также Трамп прокомментировал возможное возвращение России в клуб G7, заявив, что «лучше, когда они в комнате, а не за ней». Президент США готов пригласить на следующий саммит Владимира Путина, но не уверен, что тот примет приглашение. Припомнив, что весь сыр-бор возник из-за Крыма, Донни в очередной раз обвинил в конфронтации экс-президента США Барака Обаму.

Черту под мероприятием подвёл глава Евросовета Дональд Туск, перечисливший все темы, которые обсуждали участники G7, подчеркнув, что «саммит прошёл в сложных условиях».

В российском МИД к заявлению Трампа и последующей трескотне лидеров «свободного мира» отнеслись, как к попытке «без меня меня женить». Глава российского внешнеполитического ведомства Лавров отметил, что Россия не имеет к этому никакого отношения и иметь не собирается, а пресс-секретарь Кремля Песков сообщил «о снижении актуальности формата G8 для России».

Подводя итоги саммита, следует заметить нарастающие противоречия в благородном семействе лидеров «свободного мира». Пока что они не носят непреодолимый и необратимый характер, но кто знает, что их ждёт впереди.

В сложившейся обстановке возвращение России на площадку вырождающегося G7 не только не нужно, но и нежелательно. Хорошо заметно, что, как только речь заходит о нашей стране, бранящиеся милые прекращают ругань и с удовольствием объединяются против России, сливаясь порой в склочно-коммунальном экстазе. Дружить против России «наши западные партнёры» всегда рады, и даже ради такого случая готовы на время забыть про междоусобицу.

Участие в саммите G8, конечно, почётно, но идущая в нагрузку к нему обстановка «волк и семеро козлят», где «козлят» – это глагол, сводит к нулю все положительные моменты для России от доступа на сей эксклюзивный междусобойчик.

У России, как отмечают все заинтересованные стороны, достаточно и других площадок для обсуждения различных международных вопросов. К чему России возвращаться в узкий круг общества «Как править миром не привлекая внимания санитаров», которому помощь санитаров давно необходима?