«Эта война – финальная точка её существования»: У Зеленского обещают расчленить Россию

Украина совместно с НАТО рассчитывает победить Россию и осуществить ее расчленение.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил депутат Верховной рады Никита Потураев от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой войне, на мой взгляд, Россия закончится. Не будем вдаваться в подробности, каким образом она закончится, и что там будет на ее месте, но она – закончится. По крайней мере, путинская, постсоветская Россия сейчас зканчивается на войне с нами.

Есть разные сценарии: от радикальных изменений политического строя, возможно, сохранение ее как федеративного, но, скорее всего, конфедеративного образования, и вплоть до распада.

Тут уже нам не должно быть все равно, потому что это – соседние территории, нам важно, что там будет происходить исключительно с точки зрения нашей национальной безопасности. Посмотрим, как там будут идти события, но абсолютно убежден, что эта ельцинско-путинская постсоветская Россия сейчас заканчивается. Ее больше не будет. Эта война – финальная точка ее существования», – заявил Потураев.