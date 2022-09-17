«Эта война – финальная точка её существования»: У Зеленского обещают расчленить Россию

17.09.2022  23:07 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украина совместно с НАТО рассчитывает победить Россию и осуществить ее расчленение.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил депутат Верховной рады Никита Потураев от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина совместно с НАТО рассчитывает победить Россию и осуществить ее расчленение. Об этом в...

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«На этой войне, на мой взгляд, Россия закончится. Не будем вдаваться в подробности, каким образом она закончится, и что там будет на ее месте, но она – закончится. По крайней мере, путинская, постсоветская Россия сейчас зканчивается на войне с нами.

Есть разные сценарии: от радикальных изменений политического строя, возможно, сохранение ее как федеративного, но, скорее всего, конфедеративного образования, и вплоть до распада.

Тут уже нам не должно быть все равно, потому что это – соседние территории, нам важно, что там будет происходить исключительно с точки зрения нашей национальной безопасности. Посмотрим, как там будут идти события, но абсолютно убежден, что эта ельцинско-путинская постсоветская Россия сейчас заканчивается. Ее больше не будет. Эта война – финальная точка ее существования», – заявил Потураев.

По его словам, залог успеха Украины – блистательная личность Владимира Зеленского.

«Главный фактор – это невероятная личная смелость и мужество президента Зеленского, который стал символом национального сопротивления, который остался в Киеве и сохранил управляемость центральной власти.

Второй по значимости фактор… Главы городов, «головы громад», отлично работали. Есть единичные случае коллабораций, но тысячи примеров блестящей работы.

Мы в Украине успели создать фундамент – систему уникальную. Считаю, что наша украинская система ещё будет изучаться еще в дальнейшем в Европе, потому что да, мы брали за пример все время для себя опыт, в первую очередь, стран Восточной Европы, которые вошли в ЕС, но с учетом наших традиций, украинских, считаю, что у нас в перспективе получится совершенно уникальная эффективная система управления», – разглагольствовал Потураев.

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