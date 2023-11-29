«Эта злая бойня превосходит всё, что мы знаем» – в США сравнили войну в Газе и на Украине

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Американские политики и чиновники занимают лицемерную и жестокую политику, когда огульно осуждают Россию, и при этом «не замечают» ужасных военных преступлений Израиля в Газе.

Об этом в эфире американского канала «Breaking Points» заявила журналистка Кристал Болл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера она привела две цитаты координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби – об Украине и Израиле.

«Трудно смотреть на то, что Россия делает на Украине, и думать, что любой этичный человек может это оправдать. На это трудно смотреть. Глядя на эти кадры, трудно сказать, что любой здравомыслящий и трезвый лидер поступил бы подобным образом. Думаю, можно говорить о его [Путина] порочности», – сказал Кирби о конфликте на Украине. «Это война, она кровавая. Это безобразно, и это будет грязно, и в дальнейшем пострадают ни в чём невиновные гражданские лица. Я бы хотел, чтобы этого не случилось, но это обязательно произойдёт», – прокомментировал он убийства в Газе.

Также были приведены аналогичные цитаты сенаторов, членов Администрации президента и других американских деятелей.

Кристал Болл отметила, что двойные стандарты стали нормой для американских политиков.

«Кирби, сдерживая слёзы, говорил о невинных людях, убитых Россией. А затем небрежно отмахнулся от невинных людей, убитых Израилем, как от простого сопутствующего ущерба, говоря о неизбежных издержках войны. Администрация Байден последние годы разоблачала «международный порядок, основанный на правилах», с основанием осуждая зверства России, совершённые против украинцев. Байден представил это в грандиозных идеалистических терминах как борьбу за защиту порядка, установившегося после Второй мировой войны, и за вооружение украинцев. Но демократы и другие чиновники, у которых не было проблем с выявлением преступлений, совершённых Путиным, внезапно решили, что они не имеют права высказываться, как только Израиль начал полную осаду Газы и разбомбил всё, начиная от беженцев, школ, лагерей, больниц, и любой другой инфраструктуры», – возмутилась она.

Кристал заметила, что американские чиновники на любое упоминание военных преступлений Израиля начинают юлить и заниматься демагогией.

«Я уже потеряла счёт тому, сколько демократов проявили эту моральную трусость перед лицом неоспоримых ужасов. А республиканцы в своём большинстве ещё более кровожадны в оправданиях. Сам президент Байден без проблем называет Путина военным преступником, обвиняя его в геноциде. Но при этом активно защищает военные преступления, такие как нападения на больницы, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая детей. То, что развязала Россия, меркнет по сравнению с ужасами, которым подверглись все 2,2 миллиона человек в Газе. Говорят, что в Газе людей убивают даже быстрее, чем даже в самые смертоносные моменты атак под руководством США в Ираке, Сирии и Афганистане, которые тоже подвергались серьёзной критике со стороны правозащитных организаций. Число убитых в Газе быстро приближается к числу убитых за 20 лет оккупации США в Афганистане. Это вдвое больше, чем число тех, кто был убит за два года войны на Украине. Осада Газы явно приравнивается к коллективному наказанию, которому подверглись все, начиная от пожилых людей до младенцев… Эта злая бойня превосходит всё, что мы знали в современной истории. И не обольщайтесь, администрация Байдена тоже это знает», – подытожила американская журналистка.