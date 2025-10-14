Эти бездельники обзывают меня «рукой Москвы»! – украинский эксперт-энергетик в ярости

14.10.2025 17:54
Украинская власть, когда ее обвиняют в неготовности к отопительному сезону, парирует, что это все происки Кремля.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» завил украинский аналитик по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что украинские, как центральные, так и местные власти регулярно отчитываются, что готовы к отопительному сезону едва ли не на сто процентов.

«Да ну, они вообще… ничему не соответствуют [эти цифры]. Это позор», – сказал Попенко.

Он напомнил, что в прошлом году тогдашний премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова на 100 процентов, то сегодня кабмин сделал шаг вперед и говорит о 80 процентах.

Эксперт рассказал, что принимал участие в программе на одном из телеканалов, где выступал предстаивтель киевской власти, тоже заявивший о стопроцентной готовности, на что Попенко заметил, что в Киеве пострадало более двух тысяч жилых домов «в результате обстрелов», не став, разумеется, упоминать, что зачастую – это следствие некачественной работы украинской ПВО, но указал, что полностью отремонтировали лишь семь из них.

«Какая готовность к отопительному сезону, когда 15% населения Киева могут не получить тепло в своих домах. Я просто задаюсь этим вопросом… Мне сказали: «Это ИПСО, вы, Олег Иванович, рука Москвы». Я говорю: «Да какая же рука Москвы, если вы ни хера не делаете!», – возмутился Попенко.

