«Эти люди нам не нужны» – в ВСУ предложили лишать уклонистов имущества

Тарас Стрельцов.  
30.04.2024 19:26
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Ситуация на фронте такова, что украинским подразделениям было бы лучше отступить, засесть в глухой обороне, и дожидаться западной помощи.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил военнослужащий ВСУ Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте такова, что украинским подразделениям было бы лучше отступить, засесть в глухой...

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«Наши дипломатические учреждения предоставляют консульские услуги не только уклонистам, бежавшим за границу. Есть огромное количество украинских беженцев и стариков, женщин и детей, которые нуждаются в этих консульских услугах. Если наши дипломатические службы будут обслуживать уклонистов, у них будет меньше времени, чтобы обслуживать действительно нуждающиеся категории.

А значит, я бы не сказал, что это решение катастрофическое какое-то и может принести какой-то деструктив в отношения между украинцами. Те украинцы, для которых государство Украина является ценностью, будут помогать Украине, даже если государство им не даст загранпаспорта. А для кого Украина абсолютно ничего не значит, им нужен загранпаспорт для того, чтобы спокойно проживать на территории иностранных государств.

Я не думаю, что эти украинцы должны для нас иметь какую-то особую ценность. Не вижу какой-то конфликтной ситуации, какой-то катастрофы в таком решении МИД», – сказал всушник.

«Я бы вообще, честно говоря, многим украинцам, которые могут брать в руки оружие и просто сбежали, я бы наложил арест на их имущество. Почему? Государство Украина им дало возможность это имущество заработать. Они должны защищать это государство. Если они его не защищают и сбежали, то – все, имущество остается в собственности государства Украина», – добавил Петровский.

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