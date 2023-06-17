Эти миротворцы сломались – давайте следующих. Почему невыполнимы 10 пунктов Рамафосы

Главная, пожалуй, политическая новость дня: президент ЮАР Сирил Рамафоса публично озвучил 10 пунктов африканского мирного плана по Украине, который он привез Зеленскому и Путину.

Что может из этого выйти, разбирался «ПолитНавигатор». Для начала перечислим все 10 пунктов.

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1. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем. 2. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее. 3. Необходима деэскалация с обеих сторон. 4. Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. 5. Необходимы гарантии безопасности для всех стран. 6. Должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран. 7. Нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим. 8. Должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей. 9. Должно быть обеспечено послевоенное восстановление. 10. Более тесное взаимодействие со странами Африки.

Ключевая уязвимость этого списка благопожеланий – конкретная выполнимость в текущих условиях. Не вообще, а применительно к текущей диспозиции в конфликте, интересам его сторон и ожиданиям соответствующих обществ – и там и тут.

Ни Зеленскому ни Путину не улыбается по итогам выглядеть пораженцами в глазах своих народов. Поэтому в любых мирных планах главное – продаваемы ли они в качестве победы группам поддержки тех политиков, которые такие переговоры ведут или собираются вести. Если нет – тогда не стоит и начинать. Вживаться в неблагодарное амплуа Пашиняна ни в Киеве, ни в Москве желанием не горят.

И вот теперь, сделав эту базовую оговорку, давайте посмотрим на африканский план под этим углом зрения и через призму ожиданий украинского и российского обществ.

Вангуем, что гладкий на бумаге план, даже если его не отвергнут с порога, забуксует уже на втором и третьем пунктах. Зеленский успел заявить, что на безусловные переговоры не согласен, а только – после вывода российских войск за линию границ на 1991 год. По истории минского процесса мы помним, что препираться на тему, кто должен перестать стрелять первым можно годами. А потом еще столько же спорить о том, сначала граница, а потом выборы – или наоборот.

По-разному в Москве, Киеве и западных столицах видят и проблему гарантий безопасности. Если для нас гарантиями безопасности являются нерасширение НАТО, безьядерный и нейтральный статус Украины и демилитаризация последней, то западный консенсус – в безальтернативности движения Украины в НАТО. Разногласия лишь в формах и сроках – то ли Киеву дадут членство сразу после окончания войны, то ли поднимут натовский зонтик над Украиной без формального членства.

Еще один пункт плана – продовольственная безопасность и транспортные коридоры. В этом вопросе, формально, африканский план идет нам навстречу, увязывая зерновую сделку, вопросы аммиакопроврда и экспорта удобрений в один логический ряд через запятую.

Но совсем не факт, что с этим согласится Украина. Тем более что Лавров буквально вчера уже заявил, что недавний подрыв аммиакопровода – это свидетельство неготовности второй стороны согласиться с пакетным характером сделки.

Ситуацию осложняет то, что мы сами ограничили себе возможности для маневра– и политического и военного. Сама по себе эта сделка – листок бумаги с восьмью пунктами, под которыми стоят подписи сторон. Кроме этих пунктов там больше ничего нет.

Все соответствующие наши пожелания, которые мы трактуем как часть сделки – и про аммиакопровод, и про зеленый свет для российского сельхозэкспорта – оформлены в виде отдельного меморандума между ООН и Россией, не подписанного ни Турцией, ни Украиной. О чем и Анкара и Киев нам при случае напоминают.

Отсюда и вот этот дипломатический пинг-понг, когда мы трактуем наши пожелания, как часть сделки, а украинцы это отрицают.

Технически Россия имеет право выйти из этой «Черноморской инициативы» даже без объяснения причин – достаточно просто заявить о непродлении с нашей стороны. Но это не изменит позиции других контрагентов и не приблизит выполнения наших интересов в этой сделке. В этом и состоит кажущийся секрет регулярного продления нами участия в сделке при видимом недовольстве.

Следующая кочка, о которую как пить дать споткнется африканский план – это пункт девятый – «послевоенное восстановление».

Ключевая сложность тут в том, что Украина настаивает на репарациях от РФ, но репарации – это обременение, налагаемое по итогам войны на побежденного. Следовательно, чтобы получить репарации надо сначала победить в войне. А с этим у Украины пока сложно.

Конечно, нельзя исключить, что некие московские доброхоты могут предложить в качестве компромисса вариант добровольного российского участия в фонде послевоенного восстановления Украины. Например, на паях с Западом, Мировым банком и другими институциями. Но и тут ключевой вопрос: в обмен на что? По ходу Украина не готова ради такого компромисса жертвовать ничем. Да и потом – уже российский народ в таком случае имеет право спросить: а с хрена такая щедрость за наш счет?

Но главным препятствием на пути африканского мирного плана станет вопрос обеспечения территориальной целостности. Консенсусная за пределами России точка зрения, которую не отрицают даже нынешние африканские гости, состоит в том, что все наши территории на самом деле – украинские. Естественно, нас это устроить не может.

Нам предлагают механизм повторных референдумов, но на практике он запустит такую цепочку последствий, после которой возврат к нынешнему статус-кво станет просто невозможным. Это как раз та ситуация, когда стоит позволить просунуть в дверь палец, за ним неизбежно появится ладонь, а потом и вся рука.

Резюмируя: то, что привезли с собой африканцы, не удастся продать ни украинцам ни русским. Кажется, эти миротворцы сломались – давайте следующих.