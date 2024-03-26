«Эти сволочи нас уже расчеловечили» – дискуссия в Севастополе

После теракта в «Крокус сити холле» ни один европейский лидер не заявил о том, что он – «Крокус сити холл». Хотя еще 9 лет назад после нападения исламистов на редакцию французского журнала все они хором заявляли, что они – «Шарли Эбдо».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомните, когда исламисты напали на «Шарли Эбдо» – вся Европа выстроилась в мощную колонну, все руководители стран в ней прошли, заявляя о том, что они «Шарли Эбдо», они солидарны. Это было такое показушное действо, я ни в коем случае не оправдываю террористов, но они нападали на целевой объект, который глумился над Кораном. «Шарли Эбдо» вело и ведёт себя совершенно безобразно в информационном поле, в идеологическом ключе. А когда у нас был Беслан, когда был «Норд-Ост», когда у нас было московское метро, нынешний случай – ноты посылают, соболезнования, более ничего. Я не обвиняю Европу в том, что она тоже причастна. Но отношение к нашей трагедии, я уж не говорю о Киеве, в котором сегодня пляски. И пляски во многих городах Украины, вплоть до безобразный названий в меню. Это ещё раз доказывает – мы сражаемся с цивилизационной угрозой, мы сражаемся с антихристом, по-другому это не назовёшь», – подчеркнул он.

Экс-сенатор добавил, что даже на фоне такой угрозы безопасности страны Запада не заявляют о солидарности с Россией в борьбе с терроризмом.

«Позиция мирового сообщества, в частности Европы и Соединенных штатов, меня просто возмущает до глубины души. Сегодня Франция объявила «красную опасность». Они понимают, что количество мигрантов в Париже и вокруг него таково, что подобные вещи там сделать значительно легче. А теперь они задумались, но солидарность с нами они не показывают», – подчеркнул Соболев. Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий считает, что подобная реакция свидетельствует только о том, что процесс расчеловечивания русских завершен. «Те, кто раньше глумился, они и сейчас глумятся, почему нет? У них, по их же мнению, по крайней мере для этого «есть основание», то есть расчеловечивание, как таковое. Я не буду говорить про сатану, как-то ещё, не встречался, как говорится, и не общался. А вот то, что люди, которые берут на себя ответственность за свои поступки, за свой выбор, ведут себя не как люди – да, это совершенно очевидно», – указал ученый.

Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев более категоричен в своих оценках, особенно поведения «бывших братьев» на Украине.

«Сволочи! Суки чердачные! Просто иной раз закипает. Но, с другой стороны, а что, этого не было на Майдане 10 лет назад? Мы не знаем, с кем имеем дело? А в Одессе людей пожгли, мы что, забыли, что ли? Да это для них естественная среда существования, понимаете? Поэтому – чему тут удивляться? Надо просто к этому быть готовыми. Я считаю, что мы не готовы к подобного рода вещам. И если этого не случилось две недели назад, то случившееся особо, наверное, удивлять не должно. Ну, по форме может быть. А то, что подобное могло произойти, – или в Москве, или на Кузбассе, в каких-то других местах. Всё это вполне, если не прогнозируемо, то реально», – заключил Горбачёв.