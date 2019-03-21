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21.03.2019, Херсон, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Скандал, Украина
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«Эти точно доползут до Урала» – морпехов ВСУ превращают в свиней

В сети появилось видео, снятое на одном из полигонов Херсонскойобласти, где морпехи ВСУ издеваются над новобранцами, – с пинками, криками, оскорблениями и унижениями заставляя валяться в грязи.

Видеоролик на своей странице в «Facebook» опубликовал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это именно та самая сильная армия на континенте. Которой так гордится Пётр Порошенко. Украинские морпехи на полигоне в Херсонской области.

Поначалу кажется, что снимают очередной сказочный американский боевик. Но нет, это будни армейской жизни на Украине. Теперь точно дойдут до Урала. Если не дойдут, то доползут точно», – прокомментировал Журавко видеоролик.

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