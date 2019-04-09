Эти выборы для “наследников Петлюры” – “последний и решительный бой”. Второго шанса не будет

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Для украинских идеологических наследников Симона Петлюры нынешние выборы – это их “последний и решительный бой”.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский журналист и популярный блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Знаете, почему наши «патриоты» так бесятся и цепляются за Порошенко? Потому что они прекрасно понимают – второго такого шанса в ближайшие годы у них не будет”, – написал он.

Как отмечает журналист, в 2014 “эти наследники Петлюры взяли власть силой и обманом, свергнув законно избранного президента и наобещав населению европейские золотые горы. У них и тогда не было, и сейчас нет шансов выиграть выборы. Их максимальный рейтинг – до 20% даже если сильно им польстить. А новый Майдан – перспектива туманная, да и не факт, что он вынесет наверх именно их, а не кого-то еще”.

В случае прогнозируемого социологами поражения Петра Порошенко, взявшего на вооружение ультранационалистическую риторику, представителей этого крыла украинских политиков и лидеров мнений ждет маргинализация.

“Так что для ксенофобов, националистов, всевозможных сторонников сельских скреп это действительно «последний бой». Отступать им некуда – позади только политический маргинес. Ну и следователи НАБУ для особо отличившихся на ниве державотворення”, – резюмирует Вячеслав Чечило.