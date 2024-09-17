«Этическая катастрофа» – у иноагента Белковского нет сил смотреть на срам и грызню между навальнистами и Ходорковским

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Российская политэмиграция, как в анекдоте, «дотрахалась до мышей». Весь мир озабочен вероятностью запуска дальнобойных натовских ракет по России и ответа на эту агрессию тактическим ядерным оружием, но беглых либералов это ничуть не беспокоит. Они обсуждают только конфликт между экстремистским навальнистским ФБК и олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским, лучший друг которого Леонид Невзлин, как сообщается, заказал избиение молотками экстремиста Леонида Волкова.

На днях бесконечные причитания по поводу того, правда ли это или «провокация ФСБ», обогатились новым сюжетом. Презентующая себя как юристка покойного экстремиста Алексея Навального, психически нездоровая иноагентка Любовь Соболь громогласно заявила о выходе из Антивоенного комитета, опекаемого Ходорковским.

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Но при этом она сделала в американской соцсети шокирующее признание в том, что в 2022 году Невзлин одолжил ей 56 тыс долларов без процентов. Деньги Соболь пришлось взять, чтобы содержать ютуб-канал «Навальный Лайв». ФБК же – СМИ, носящее имя своего вождя, финансировать отказалось.

Этим юристка не ограничилась и «из самых добрых чувств» пересказала слова Невзлина о предводительнице ФБК экстремистке Марии Певчих, которая в свое время поведала всему миру о психических заболеваниях Соболь.

«Тогда были произнесены ужасные вещи, значение которых я до конца не поняла на момент разговора. “Певчих — б…дь, и я могу это доказать”, “Волков — двойной агент, и у меня есть доказательства”, а также произносились слова о том, что Волков* должен понести наказание и что ему нужно мстить», – с удовольствием поделилась «инфой о подруге» Соболь. Певчих и Волков на это не обиделись, а наоборот, похвалили юристку за правду. «Несмотря на то, что новости об их финансовых отношениях крайне печальны, я рада, что Люба честно обо всем рассказала. Надеюсь, что закончить их получится как можно скорее», – заявила Певчих.

Волков поторопился подтвердить, что не имел отношения к «Навальный Лайв» в 2022 году, но в 2023-м ФБК канал отнял, и теперь он работает под руководством Руслана Шаведдинова. При этом он не упомянул, что кредит на Соболь висеть остался, она должна его выплатить в 2025 году.

«Мне очень жаль, что некоторые пропустили в Любиной истории ключевую часть. Любовь Соболь рассказала, стала невольной свидетельницей того, что Невзлин продолжал угрожать мне и Марии Певчих в августе этого, 2024 года, через полгода после нападения на меня. Очевидно, что он не собирается останавливаться и представляет огромную опасность для общества и сейчас», – сфокусировал Волков внимание своих подписчиков на том месте, где Невзлин оскорбляет Певчих.

И тут в междусобойчик навальнистов резко ворвался тг-канал Ateo Breaking, который принято связывать с Ходорковским. Он опубликовал скриншот отчета Волкова перед налоговой службой США о том, что деньги грантодателей – более $1,7 млн – идут, в том числе, на канал «Навальный Лайв».

«Это что же получается, налоговую службу США обманули? И гранты распилили? Сколько там полагается за подобное в США, лет 20 тюрьмы? Не туда воевал Невзлин, не туда потратил деньги. Это грантовое ворье из ФБК можно было определить и в американскую тюрьму, при наличии грамотных юристов и денег», – иронизирует в своем тг-канале юрист Илья Ремесло.

Немногочисленные наблюдатели за этой дракой в грязи запасаются попкорном в ожидании нового обмена ударами, а редкие в оппозиционной эмиграции ушлые либералы похитрее – горюют.

«Вся эта ситуация для российской оппозиции, находящейся в релокации, является полной этической и эстетической катастрофой… Это катастрофа всей оппозиции, независимо от принадлежности к тому или иному лагерю», — написал страдающий алкоголизмом политтехнолог-иноагент Станислав Белковский.