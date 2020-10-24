«Этих людей уже не переварим». Украинские эксперты не верят в возвращение ЛДНР

24.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

И украинские СМИ, и экспертное сообщество прекрасно понимают, что жители Донбасса хотят отдельного киевской власти существования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует интервью заместителя директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи киевскому интернет-изданию «Зеркало недели».

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«Почему люди не готовы отрезать Донбасс? Ведь большинство уже понимает, что со всеми изменениями, которые произошли в головах людей там, мы его уже не переварим, и все равно украинцы не готовы отрезать территорию. Во всех опросах люди говорят, что это – наша земля, но при этом очень мало говорят, что это – наши люди», – поинтересовалось издание.

По словам социолога, таким образом украинцы якобы демонстрируют «государственное мышление».

«Вот меня спросите, и я вам честно скажу. Я понимаю, что вернуть этих людей в Украину с каждым годом будет все труднее. Но не считаю, что мы должны признать, что земли не являются частью наших территорий, а люди — частью нашего народа. Как только мы это признаем, наше государство посыплется. Поэтому, несмотря на все трудности…», сказал собеседник издания.

При этом он не исключает, что в будущем, «если Украина станет богатой страной с возможностью давать огромные социальные блага своим гражданам, а Россия будет продолжать стагнировать», то «не факт, что люди на оккупированных территориях не поменяют своей ориентации».