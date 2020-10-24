24.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

«Этих людей уже не переварим». Украинские эксперты не верят в возвращение ЛДНР


И украинские СМИ, и экспертное сообщество прекрасно понимают, что жители Донбасса хотят отдельного киевской власти существования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует интервью заместителя директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи киевскому интернет-изданию «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему люди не готовы отрезать Донбасс? Ведь большинство уже понимает, что со всеми изменениями, которые произошли в головах людей там, мы его уже не переварим, и все равно украинцы не готовы отрезать территорию. Во всех опросах люди говорят, что это  – наша земля, но при этом очень мало говорят, что это – наши люди», – поинтересовалось издание.

По словам социолога, таким образом украинцы якобы демонстрируют «государственное мышление».

«Вот меня спросите, и я вам честно скажу. Я понимаю, что вернуть этих людей в Украину с каждым годом будет все труднее. Но не считаю, что мы должны признать, что земли не являются частью наших территорий, а люди — частью нашего народа. Как только мы это признаем, наше государство посыплется. Поэтому, несмотря на все трудности…», сказал собеседник издания.

При этом он не исключает, что в будущем, «если Украина станет богатой страной с возможностью давать огромные социальные блага своим гражданам, а Россия будет продолжать стагнировать», то «не факт, что люди на оккупированных территориях не поменяют своей ориентации».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть