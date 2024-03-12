Этим летом русские постучатся в двери Одессы – Риттер

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 18:29
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Украине нечем наступать, и лучшим решением сейчас было бы отойти до естественной преграды – Днепра, чтобы высвободить ресурсы ВСУ. Тем не менее, уже вскоре российская армия освободит Харьков и «постучит в двери Одессы».

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нечем наступать, и лучшим решением сейчас было бы отойти до естественной преграды –...

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«Что касается оборудования и всего остального, оно все равно должно пройти через цепочку закупок – именно поэтому Пентагон говорит, что они не ожидают, что Украина сможет предпринять какое-то наступление до конца 2024-25 годов…

У них нет возможности собрать 90, 120, 150, 200 тысяч человек, которые им понадобятся для контрнаступления. Им лучше всего отступить к Днепру – это позволит сократить численность своих войск так, а затем сконцентрировать войска на севере и юге, чтобы попытаться помешать русским добиться там больших успехов. Но, знаешь, я думаю, что очень скоро они потеряют Харьков. Я думаю, что этим летом ты увидишь, как русские постучатся в двери Одессы», – заявил Риттер.

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