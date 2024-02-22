«Это 70% бюджета» – Европа в ужасе от перспективы выхода США из НАТО

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В последние годы США сокращают свои военные контингенты по всему миру, а вскоре могут вообще выйти из НАТО, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, могут ли США выйти из НАТО, если следующим президентом станет Дональд Трамп.

Пламен Пасков напомнил, что прецеденты выхода государств из этой организации уже случались.

«Поэтому и Трамп может выйти из НАТО. Не удивлюсь, если он станет президентом – и сделает это в течение полугода. Потому что более семидесяти процентов всех бюджетов НАТО всю историю платил американский налогоплательщик. И все верховные главнокомандующие НАТО – это только американские кадровые генералы. То есть, НАТО – это американская прокси-армия, которая должна решать вопросы европейского континента», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Китаем Европа становится для Вашингтона бременем.

«Если вы не заметили, последние два года происходит деамериканизация многих районов Земли. И этой деамериканизацией занимается администрация Белого дома. То есть, они ушли из Афганистана, сокращали своё присутствие в Сирии, уходят из Украины и Европы. Количество военных баз США сохраняет своё количество, но наполнение сокращается. Потому что как для Трампа, так и для Байдена, главная проблема – это Китай. И эту проблему моно решить только через «AUKUS», зачем им военные ресурсы держать в Европе, которая финансово и энергетически подчинена. А Украину можно урегулировать и другим образом», – добавил Пасков.