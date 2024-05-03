«Это абсурд»: Карасев не понимает, как Украина может требовать капитуляции России

Анатолий Лапин.  
03.05.2024 12:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На так называемом саммите мира в Швейцарии, который запланирован на лето, Украина планирует выступать с позиции силы, диктуя свои условия, но по факту находится в проигрышном положении.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На так называемом саммите мира в Швейцарии, который запланирован на лето, Украина планирует выступать...

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«Вообще-то переговоры хотят те, кто проигрывает и свои условия не выставляет. Надо потянуть время, сохранить силы, надо маневр. Собственно, как «Стамбул-1». Для чего он нужен был? Для того, чтобы потянуть время… Получается что? Что мы и Запад запрашиваем переговоры? Но наступающая сторона, нравится или не нравится, владеет инициативой на линии фронта, мы отступаем, отходим. Они не хотят, потому что у них инициатива», – сказал эксперт.

«Лавров предупредил же, что если мы будем вести переговоры, то боевые действия мы останавливать не будем. Потому что сейчас время на их стороне, с точки зрения поля боя. Но мы-то запрашиваем, или Запад говорит о переговорах не с точки зрения условий наступающей стороны. И как быть той, которая, как ей кажется, выигрывает? А мы созываем саммит для того, чтобы капитулировала та сторона, которая сегодня имеет инициативу на линии фронта. Как это вообще? Несколько ситуация абсурдная», – заявил Карасев.

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