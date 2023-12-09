«Это адекватная цена» – Ющенко хочет, чтобы Украина поколениями воевала с Россией

Вадим Москаленко.  
09.12.2023 22:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Русофобия, Украина


Украинский народ платит «адекватную цену» за то, чтобы оказаться «подальше от Москвы».

Об этом в интервью журналистке Наталье Мосийчук заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ платит «адекватную цену» за то, чтобы оказаться «подальше от Москвы». Об этом...

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«Никаких переговоров с Россией. Какой мы прошли путь, если учитывать не только два года, мы платим адекватную цену. Никакого прощения это фашистское российское зло не заслуживает.

Чтобы ненавистного врага победить, его надо ненавидеть. И, я думаю, четыре-пять украинских поколений должны прожить в этой ненависти», – сказал Ющенко.

Он подчеркнул, что украинцы должны умирать до тех пор, пока связь с Россией не будет разорвана окончательно.

«Я не буду браться за прощение, это не моего ума дела. Я не могу сказать матери, которая потеряла сына, мужа, брата, что-то утешительное касательно прощения.

То лихо, которое принесли москали, обязывает нас приложить руку к тому, чтобы Россия исчезла как страна.

Каждое украинское движение начиналось «геть от Москвы». Забудьте ту Москву, не питайте иллюзий об экономике, финансах, и так далее», – добавил бывший украинский президент.

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