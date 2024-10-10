«Это аморально!»: Зе-чиновники увеличат себе зарплаты на 30-50%

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 18:42
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Бестолковое украинское руководство, не способное даже рассчитать бюджет на год вперёд, собирается ещё сильнее поднять свои зарплаты.

Об этом эфире интернет-канала «Politeka» заявил депутат от фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бестолковое украинское руководство, не способное даже рассчитать бюджет на год вперёд, собирается ещё сильнее...

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«Ну о чём тут можно говорить, если правительство сейчас просто признаётся: «Извините, мы там на полгода недорассчитали в бюджете». Ну ничего себе, понимаете, мы там не подрассчитали. Они рассказывают, как это тяжело, но я задаю вопрос – ну вы придурки, сколько вы денег потратили на укрытия, которые не сработали, на фортификации, которые вы не строили.

Посчитать, как вы раздули госаппарат, какой в проекте бюджета рост затрат, по всем без исключения центральным институциям. Там и Верховная рада, Офис президента… категорически за него [бюджет 2025] нельзя голосовать. Это аморально – и все! Ну как можно, там есть в некоторых институциях по 30, по 50% прирост затрат», – возмутился Кучеренко.

«Я не говорю про зарплаты. Посмотрите, какие зарплаты в среднем в госаппарате. У них же очень приличные зарплаты. У них же по рядовым чиновникам – 55 тысяч гривен. Есть министерства, в которых средняя зарплата по 80 тысяч гривен. Я не говорю про эти сумасшедшие зарплаты в государственном секторе. Которые, извините, ни к черту, эти менеджеры, которые сами себя пиарят за наши деньги. Никаких там достижений нет ни у кого.

Весь их менеджмент идёт по одному – накачивать затраты, всё это вываливать потом в платёжках и облагать всех потребителей дополнительным налогом», – подытожил он.

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