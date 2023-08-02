«Это бесполезные соглашения»: Молдова продолжает отключаться от СНГ

Алексей Логофет.  
02.08.2023 14:38
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Россия, СНГ


Молдова продолжает разрывать связи с Содружеством Независимых Государств.

Утром 2 августа Кабинет министров РМ единогласно денонсировал ещё четыре соглашения с СНГ.

Молдова продолжает разрывать связи с Содружеством Независимых Государств. Утром 2 августа Кабинет министров РМ...

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Среди них:

– о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики;

– об обеспечении параллельной работы энергосистем стран-участниц СНГ;

– о транзите энергии и электрической мощности стран-участниц СНГ;

– об установлении единого времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии, перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи.

«Речь идет о соглашениях, которые уже являются бесполезными в связи с нашим отключением от бывшей советской энергосистемы и синхронизации с ENTSO-E вместе с Украиной», – объяснил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

Далее одобренные правительством проекты постановлений к законопроектам о денонсации соглашений в рамках СНГ будут отправлены на рассмотрение в парламент, где, без сомнений, будут одобрены парламентским большинством от партии Майи Санду «Действие и солидарность».

По словам первого заместителя департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна, власти Молдовы уже два года не принимают участие в заседаниях Содружества. При этом Молдова продолжает извлекать экономическую выгоду из 280 действующих договорённостей, заключённых в рамках СНГ.

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