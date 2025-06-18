«Это беспредел!» – простые европейцы не хотят платить Украине

Константин Серпилин.  
18.06.2025 23:27
  (Мск) , Страсбург
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Беспредел, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Европе пора перестать финансировать войны по всему миру, в том числе и на Украине.

Об этом в Европарламенте заявил депутат греческой Компартии Лефтерис Николау-Алаванос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе пора перестать финансировать войны по всему миру, в том числе и на Украине....

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«[24-26 июня] пройдёт саммит НАТО в Гааге – в городе, где тысячи и сотни тысяч людей вышли на демонстрации, выражая солидарность с палестинским народом в борьбе против геноцида, устроенного Израилем при поддержке НАТО. То же самое происходит в Иране, который разжигает войны на Ближнем Востоке.

И что же хочет сделать этот саммит? Расширить империалистическую войну на Украине – в стране, где открываются новые фронты для войны. Это беспредел, полномасштабная атака на людей!», – возмущался Николау-Алаванос.

По его мнению, Европа не должна давать Украине ещё больше денег, но её заставляют это сделать.

«Вот почему мы говорим о 5% ВВП. Теперь этот торг по поводу Украины происходит не из-за ваших туманных предлогов, а потому что они хотят получить 500 миллиардов на восстановление, на критически важные нужды.

Поэтому против этих решений Европейского Союза, правительств и НАТО – люди выходят на улицы, говоря «нет» участию в войне, жертвам ради военных баз НАТО. Они хотят повышения пенсии, улучшения образования, гражданской защиты и зарплат», – подытожил он.

Однако его заявление осталось проигнорированным: большинство других депутатов выступили за увеличение расходов на войну и эскалацию в регионе.

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