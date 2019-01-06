«Это беспредел»: В ДНР задержан бизнесмен, помогавший ополчению

06.01.2019, Москва-Донецк, Михаил Рябов

Крупный предпринимать Дмитрий Автономов, известный помощью ополчению ДНР еще с 2014 года, задержан в Донецке без предъявления обвинений. Соратники бизнесмена утверждают, что причиной может быть попытка «отжать» прибыльные предприятия, воспользовавшись ситуацией смены власти в республике.

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«Помимо Автономова были задержаны также порядка 10 руководителей предприятий, где вышеуказанный предприниматель является соучредителем. Источник также сообщил, что задержаны и ближайшие родственники Дмитрия Автономова», – сообщает агентство «Донецк24», утверждая, что арест бизнесмена произошел еще накануне Нового года.

«Это беспредел, его задержали без предъявления обвинений. Автономов с первых дней помогал ополчению. Потом помогал «Оплоту Донбасса» Александра Захарченко. Занимался бизнесом. После гибели главы всё шло более или менее нормально. И вдруг перед Новым годом у него решили отжать бизнес. Похоже, требуют переписать активы», – утверждает источник на одном из предприятий Автономова.

Дмитрий Автономов с начала Русской весны в 2014 году оказывал помощь ополченцам продуктами питания. Впоследствии поддерживал общественные инициативы Александра Захарченко. Так, «Оплот Донбасса», где Захарченко был учредителем, проводил конкурс научных работ среди студентов Республики по экономике. По результатам был издан сборник лучших работ. Его выпуск спонсировал Автономов.

Он также спонсировал патриотические акции – установку памятников ополченцам – так в некоторых городах ДНР появились памятники медсестре, гранатометчику и т.п.

Дмитрий Автономов – фигурант скандального украинского сайта «Миротворец». Он обвинялся украинцами в организации поставок топлива армии ДНР и правительству республики во время блокады и боевых действий.