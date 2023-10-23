«Кажется, что это безнадежно»: в НАТО предлагают Украине победу без Крыма и Донбасса
Украине придётся согласиться, что на данный момент она не сможет вернуть под свой контроль ни Крым, ни Донбасс.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила Маркета Пекарова, спикер парламента Чехии, входящей в НАТО, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии поинтересовались «самым реалистичным» сценарием относительно Крымского полуостров.
«В первую очередь, надо чтобы Украина выиграла войну. Это первый шаг к этому, сначала выиграть войну, а потом иметь возможность деоккупировать Крымский полуостров, как и остальные оккупированные территории», – сказала Пекарова.
Она пообещала, что Чехия вместе с остальным НАТО будет поддерживать Украину до конца и призвала верить, что когда-то Крым снова станет украинским.
«Надо понимать, что надежда всегда есть. И мы должны делать всё возможное, чтобы эта надежда стала реальностью. Сейчас кажется, что это безнадёжно, но в этом контексте мы видим, что это может произойти, и мы должны бороться за это», – добавила чешский парламентарий.
Спасибо!
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