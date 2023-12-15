«Это безумие»: британский политик ужаснулся от потерь ВСУ
Война на Украине является кровавой и бессмысленной мясорубкой, помогающей отмывать огромные деньги.
Об этом в эфире британского телеканала «Redacted» заявил британский политик и бизнесмен Джим Фергюсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важно отметить, что война Украины против России обернулась катастрофой. Я имею в виду, что в этом бессмысленном конфликте погибли от 600 до 700 тысяч украинских солдат.
И сама война идёт не по тем причинам, которые декларируются. На ней отмываются деньги, и происходит много других вещей», – сказал Фергюсон.
«У них проблема с живой силой, они на Украине потеряли так много солдат, что уже призывают женщин, и отправляют их воевать против закалённых в боях российских ветеранов.
Это абсолютное безумие. Это никогда не должно было дойти до такой стадии, этого никогда не должно было случиться», – добавил британский политик.
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