«Это безумие»: Монтян отчитала Москву за попытки договориться с Западом

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Несмотря на полтора года военных действий и многочисленные теракты, российские элиты до сих пор пытаются договориться с коллективным Западом.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая Украину и находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, для чего Москве была нужна зерновая сделка.

«Россияне надеялись на аммиакопровод, продавать удобрения, своё зерно продавать. Они до сих пор почему-то надеются на договороспособность коллективного Запада. Для нас, которые в этом процессе с 2013 года, это просто шокирующе, что кто-то в России верит в договороспособность Запада. Для нас это просто безумие, всё равно, что договариваться с нильским крокодилом, или с акулой», – сказала юрист.

«Ну не хотят люди понимать, что это невозможно. Я не знаю, что ещё должны вытворить западные «партнёры», чтобы у российских элит наконец-то сложилось в голове, что они не договороспособны. Как можно говорить с кем-то, кто хочет тебя уничтожить? Но до последнего верят. Не знаю, что ещё должно случиться, но верят. Даже по зерновой сделке сказали, что если SWIFT подключат к какому-то банку, запустят аммиакопровод, ещё что-то, то тогда мы типа вернёмся. Мы здесь в шоке, просто нет слов. Не знаю, что ещё должен сделать запад, чтобы российские элиты наконец-то прозрели. Но нет, они пытаются договариваться с Западом. Просто абсурд», – сказал Монтян.