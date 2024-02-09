«Это безумие»: США успешно превратили Россию в своего непримиримого врага – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Превращение России в непримиримого врага США – дело рук самих Соединенных Штатов. Они не рассматривали РФ своим партнером, потому что она не похожа на Штаты.

Об этом в эфире интернет-канала «Strategic Insights Hub» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Превращение России в непримиримого врага США – дело рук самих Соединенных Штатов. Они не...

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«Мы сделали все, что в наших силах, чтобы превратить Россию в непримиримого врага Соединенных Штатов. Мы вылили ведра грязи и оскорблений на голову Путина, осудили его как преступника, описали его в выражениях, которые я бы не стал использовать по отношению к своей теще.

Суть в том, что он (Владимир Путин, – авт.) посылает еще один сигнал, и он прав, поступая так. Он говорит: «Послушай, ты же знаешь, что этого не удастся сдержать. Ты на пути к распространению этого конфликта»…

Именно мы отказываемся воспринимать это так серьезно, как следовало бы… Я думаю, они хотели бы иметь дело со всеми, но мы постоянно настаиваем на том, что вы не сможете сотрудничать с нами, если у вас нет правительства и общества, похожего на наше. Если предположить, что вы выглядите так же хорошо, как мы, это совсем другое дело. Не так ли? Таково наше отношение к жизни. Это безумие», – заключил Макгрегор.

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