«Это бизнес»: «Самсунг» перебил заказы для ВСУ

Вадим Москаленко.  
20.10.2023 12:35
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Дзен, Украина, Экономика


Используемые в украинской армии дроны являются крайне опасным оборудованием, часто взрывающимся в руках операторов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил присутствующий в студии представитель компании по производству комплексов радиоэлектронной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Используемые в украинской армии дроны являются крайне опасным оборудованием, часто взрывающимся в руках операторов....

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«Проблема касательно налаживания системного производства – это компоненты. Компоненты, микроэлектроника – это очень важные вещи, которые нам непосредственно нужны.

Мы знаем, что в мире всего несколько производителей, изготавливающих чипы. Это и в Европе, и в Азии.

Но там производители работают на большие заказы. А украинские предприятия становятся в очередь, которая может длиться и шесть, и девять месяцев. Например, заходит «Самсунг» и говорит: «Нам надо миллион чипов». И приходит Украина, и говорит: «Нам надо 1000 чипов».

И изготовитель говорит: «Извините, тут миллион, а ту всего лишь тысяча». Чисто бизнес», – сказал он.

Предприниматель подчеркнул, что в США есть производитель необходимых чипов.

«Очень важной была бы поддержка со стороны США касательно возможности предоставления большей приоритетности заказам со стороны Украины. Потому что я понимаю, есть внутренний рынок, есть более интересные партнёры. Но у нас идёт война», – подытожил он.

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