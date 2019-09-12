«Это боевик! Наёмник! Террорист!» – телеведущая канала Медведчука о русском добровольце

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Доброволец из России танкист Руслан Гаджиев, защищавший ЛНР и в последний момент исключенный украинской стороной из списков на обмен, стал поводом для спора адвоката Валентина Рыбина и телеведущей Натальи Влащенко в эфире канала Zik, который с недавних пор контролируется Виктором Медведчуком.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Руслана Гаджиева я защищаю с 15-го года, он в январе 2015-го года попал в плен при участии в танковом бою под Санжаровкой и с того времени находится под стражей. Дважды Украина его не выдала на обмен», – заявил Рыбин.

«Он украинец или россиянин?» – уточнила Влащенко.

«Это гражданин Российской Федерации», – ответил адвокат.

«А, он гражданин России. Что он делал на территории Украины?» – спросила ведущая.

«Принимал участие в вооруженном конфликте», – сказал юрист.

«То есть, он боевик?» – сделала вывод Влащенко.

«Я не могу сказать, что он боевик, я бы сказал, что он доброволец, потому что конфликт имеет определенное отношение к гражданскому конфликту…», – заявил Рыбин.

«Подождите, гражданский конфликт – это когда, теоретически, граждане этой страны воюют с гражданами этой же страны. А когда приходит иностранец сюда, то он просто наемник, он террорист, он приходит воевать на территорию чужой для себя страны, нет?» – не унималась ведущая канала Медведчука.

«Я не обсуждаю этические или моральные аспекты своих подзащитных», – ответил адвокат.

«Просто вы поправились – вы сказали, что он не боевик», – продолжала настаивать Влащенко.

«Нет, я сказал, что я бы сказал, что он доброволец. Я воспринимаю этих людей, как людей, которые добровольно принимают участие в вооруженном конфликте. Я не осуждаю ни одних, ни других. Хотя, поверьте, для меня это достаточно серьезное значение имеет», – заявил Рыбин.

«Слушайте, добровольцы в 41-м году шли на войну, а, я повторю: что делал Руслан Гаджиев в танковом бою на территории Украины?» – вновь потребовала объяснений Влащенко.

«Я вам отвечаю – он принимал участие в вооруженном конфликте со стороны ЛНР», – сказал адвокат.

«Этих людей называют наемниками и террористами», – отрезала ведущая.

«Я думаю, до тех пор, пока будут называть каких-либо людей террористами или наемниками, то мы не сможем решить этот конфликт», – ответил Рыбин.