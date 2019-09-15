«Это большая и долговременная победа России», – телевидение Львова

15.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией – это большая и долговременная победа Кремля, который взял украинцев измором, посеяв в стране «отраву усталости от войны».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне один АТОшник рассказал историю, что он встретил знакомого, а этот знакомый говорит: «Ну, вот, наконец-то, возможно, наконец, будет этот долгожданный мир, и это возвращение (обмен пленными – ред.) – это шаг к миру, наконец, а то мы так устали от этого всего, от этой войны». И этот АТОшник стоял, смотрел ему в глаза с одним вопросом: «А от чего ты устал?».

Я рискну сказать, от чего. Мы все устали от того, что нам надо своих детей прятать по Польшам, устали от того, чтобы, не дай Бог, не принять участие в мобилизации военкомата. Мы устали от того, что эта война для нас является отравой, это эффект усталости – худшее, что может сделать враг с твоей страной. Он взял нас измором», – с горечью признал телеведущий.

«Когда мы открывали своё шампанское, радовались возвращению, как вы думаете, что делал Путин? Я часто задаю себе этот вопрос – что делал Путин в этот день? У него, думаете, был неудачный день или трагичный день, или день поражения? А мне кажется, он пил ещё больше. Потому что всё то, что произошло в субботу с возвращением 35 на 13 тысяч (погибших АТОшников – ред.) – это большая и долговременная победа России.

Не обижайтесь на меня за эти слова, они показали, что жертва уже сдобрена, жертва уже не брыкается, у жертвы уже не так болит. Жертву – нас – немного уже «попустило», и мы готовы говорить о дружбе со зверем, со своим насильником», – добавил Дроздов.