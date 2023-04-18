«Это большая проблема» – киевский эксперт о командовании ВСУ

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Солдаты ВСУ не знают своих командующих, которые не покидают штабов – и понятия не имеют, что происходит в войсках.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в штабах – это большая проблема. Солдаты не знают своих командующих. Там, где всё хорошо, солдаты всегда знали своих командующих. А там, где не всё хорошо, там могли и не знать. Вот у нас и не всё хорошо. Более того, командиры батальонов могут не знать командующих. Это всего-навсего через ступеньку», – сказал Грин.

Он подчеркнул, что украинские генералы не вылезают из штабов и понятия не имеют, что происходит на фронте.

«Это говорит о том, что модель управления, мягко говоря, довольно необычная. У командующих нет обратной связи – они сидят в своих штабах, рисуют какие-то картинки. Если они даже комбатов не видели, то о чём речь. Они от комбригов что-то слышат, но это не обратная связь», – добавил эксперт.