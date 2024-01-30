Это большой риск для Украины: Трамп не желает никаких компромиссов с Байденом – Фесенко

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Претендующий на должность президента США Дональд Трамп не собирается идти ни на какие компромиссы с действующим главой государства Джо Байденом, тем более по вопросам финансирования Украины. Таким образом, ожидать, что Конгресс примет решение о поддержке киевского режима, не приходится.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, что Трамп ни по каким вопросам не хочет договариваться с Байденом. То есть, никаких компромиссов, и это серьезная проблема. Потому риски, к сожалению, достаточно большие… Нужно иметь в виду, и, похоже, для Трампа это вариант номер один, когда он, в частности из-за сокращения помощи Украине, может нас подталкивать к определенному мирному компромиссу с Россией. Это то, что он называет миром за 24 часа. Но не будет мира за 24 часа, об этом даже россияне говорят. И, снова-таки, если Путин не пойдет на уступки, я думаю, что и Трамп тоже хочет, чтобы это был приемлемый, в частности для США, мир, а не мир на условиях Путина. Это будет позором для Трампа», – рассуждал Фесенко.