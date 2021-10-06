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06.10.2021 21:39 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Арктика, Общество, Политика, Россия, Экономика
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«Это будет другая Чукотка» – Трутнев о разработке богатейших залежей

Россия намерена проинвестировать добычу медно-порфировых и эпитермальных золотосеребряных руд на Чукотке. Об этом сегодня,...

Россия намерена проинвестировать добычу медно-порфировых и эпитермальных золотосеребряных руд на Чукотке.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ заявил вице-премьер Юрий Трутнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала, автомобильной дороги. Для обеспечения проекта электроэнергией в районе морского порта Певек будет размещена плавучая атомная станция, для транспортировки электроэнергии построена линия электропередач. Работы много, но запуск месторождения приведет к удвоению бюджета Чукотской автономной области. Практически это будет уже другая Чукотка», – сказал Трутнев.

Сегодня Россия инвестирует в 294 проекта в Арктической зоне с объемом вложений более триллиона рублей. По словам Трутнева, свыше 70% инвестиций в Арктике приходится на проекты в горнодобывающей отрасли.

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