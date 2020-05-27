«Это будет катастрофа!» – Киев могут вывести из переговорного процесса по Украине

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Мировые игроки могут договориться за спиной Украины о ее судьбе, так как уже перестают доверять ненадежной власти в Киеве.

Это будет катастрофой на два поколения минимум, заявил в эфире телеканала UA:Первый экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, глядя на то, что сегодня происходит на Украине, «партнеры» могут договориться и навязать ей правила игры.

«Могут ли они договориться через нашу голову? Я очень боюсь, что могут на каком-то этапе. Это будет зависеть и от личностей тех, кто будет договариваться, от того, как будет выглядеть будущая американская администрация. Это не значит, что полностью это будет что-то такое, что нам наденут на голову и скажут.

Но будут элементы, которые нам скажут: «или принимаете, или нет». И это то, чего, я иначе скажу – всегда очень важен доверительный подход. Вот тебе верят, что ты хочешь что-то сделать и можешь, а второе – тебя всегда спрашивают на всех переговорах, когда так сидят в небольшом формате, куда ты хочешь прийти.

Если ты на этот вопрос не отвечаешь, ты не политик. У политика всегда должно быть видение. Стратегию уже можно построить. Вот, куда ты хочешь прийти и как ты хочешь прийти. И соответственно, они оценивают. Мы с вами разговариваем, мы же доверяем друг другу. Вот этот вопрос, а доверяют ли вам сделать то, о чем вы говорите – вот две фундаментальных вещи.

Я боюсь, что сейчас, глядя на все эти вещи, которые происходят вокруг, скажут: «Ну, окей, а теперь мы какую-то картину построим, это вот ваша часть и вы будете ее выполнять». Это не значит, что нас сдадут – нет, но тем не менее, не мы будем определять, какими мы должны быть в будущем, и возможно у нас заберут свободу выбора.

И это тогда будет снова катастрофа для нас, причем, минимум на одно-два поколения!», – заявил Климкин.