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Если бандеровцы не смирятся с потерей четырёх областей – и срочно не подпишут мир, то российская армия освободит ещё Одессу и Харьков.

Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, Украина должна стать нейтральной, и полностью разорвать связи с Западом в области безопасности. Мы не можем продолжать расширять НАТО, чтобы включить туда Украину, но можем продолжать поддерживать некоторые свободные договорённости с Украиной в области безопасности. Но Украина должна быть сама по себе», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что иначе бандеровцы не удержат и другие области своей страны.

«И Украина должна смириться с тем фактом, что русские собираются оставить за собой четыре области, которые они сейчас аннексировали, и Крым. Русские не собираются отдавать их обратно. И что… вы, Зеленский или кто-то другой, действительно хотите сделать – так это убедиться, что русские не захватят ещё четыре области, включая Харьков и Одессу, верно? Потому что, если бы эта война продолжилась, на месте Путина я бы подумал, чтобы захватить ещё четыре области. Но если мы начнём говорить о заключении сделки уже сейчас, то возможно удастся предотвратит такого рода агрессию», – подытожил профессор.