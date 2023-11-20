«Это будет логично» – в США обещают Украине потерю ещё четырёх областей

Вадим Москаленко.  
20.11.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Днепропетровск, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Харьков


Если бандеровцы не смирятся с потерей четырёх областей – и срочно не подпишут мир, то российская армия освободит ещё Одессу и Харьков.

Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бандеровцы не смирятся с потерей четырёх областей – и срочно не подпишут мир,...

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«Во-первых, Украина должна стать нейтральной, и полностью разорвать связи с Западом в области безопасности. Мы не можем продолжать расширять НАТО, чтобы включить туда Украину, но можем продолжать поддерживать некоторые свободные договорённости с Украиной в области безопасности. Но Украина должна быть сама по себе», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что иначе бандеровцы не удержат и другие области своей страны.

«И Украина должна смириться с тем фактом, что русские собираются оставить за собой четыре области, которые они сейчас аннексировали, и Крым. Русские не собираются отдавать их обратно.

И что… вы, Зеленский или кто-то другой, действительно хотите сделать – так это убедиться, что русские не захватят ещё четыре области, включая Харьков и Одессу, верно?

Потому что, если бы эта война продолжилась, на месте Путина я бы подумал, чтобы захватить ещё четыре области. Но если мы начнём говорить о заключении сделки уже сейчас, то возможно удастся предотвратит такого рода агрессию», – подытожил профессор.

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