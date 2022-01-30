«Это будет «напрягать» страны Запада»: Зачем Шойгу инспектирует производство беспилотников

Вы помните, как ещё пару лет назад патриотические блогеры упрекали, будто Россия безнадёжно отстала в деле вооружения армии беспилотниками? Боевые дроны тогда поспешили объявить «непобедимым» оружием XXI века, приводя в пример успехи воздушных атак Турции. Однако эйфория фанатов «Байрактаров» закончилась после применения в Идлибе современных российских систем ПВО. Оказалось, что у ведомства Сергея Шойгу уже имеется эффективное средство противодействия османским «адским птичкам». А теперь Россия запускает массовое производство и собственных военных БПЛА.

На днях министр обороны РФ посетил завод в подмосковской Дубне, где создаются российские дроны. «ПолитНавигатор» спросил экспертов, удастся ли в ближайшие годы России как минимум ликвидировать отставание от передовых в этом вопросе стран?

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«Мы в последние пять-семь лет немного отставали от развития беспилотных средств и, особенно, в авиации от стран Запада. Сейчас мы нагоняем и будем в ближайшие пять лет, я думаю, находиться в паритетном состоянии, где будем на равных разговаривать и с Западом, и с другими странами мира – теми же китайцами и индусами. Отстали мы за счет того, что наша экономика после развала Советского Союза пережила большую стагнацию и авиационная промышленность, может быть, даже где-то специально разваливали по политическим мотивам. Сейчас мы восстанавливаемся, и это будет не быстрый путь… Сегодня появилось высокое качество развития беспилотных программ, возможности их реализации. Сегодняшний летательный аппарат может работать и как разведчик, и как ударный. Он создает определенную конкурентную среду для российских вооруженных сил, и это будет «напрягать» в некоторой степени страны Запада, потому что это угроза для них и конкуренция, в том числе, в экономике – кто-то захочет покупать наши беспилотники, а не их», – заявил член движения «Сильная Россия», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

В «святые девяностые» Россия переживала массовые отток квалифицированных кадров отрасли за границу. Многие специалисты авиационной отрасли перебрались в Израиль – во многом за счет этих эмигрантов он стал передовым государством в сфере БПЛА.

«В последние 15-20 лет самые лучшие беспилотники делал Израиль, потому что наши инженеры, которые занимались беспилотниками 30-40 лет назад, все они благополучно отбыли в Израиль, очень легко тогда все перевозилось через границу – и все разработки, которые были в Советском Союзе и на ранней стадии в Российской Федерации, они были вывезены в Израиль, и беспилотники Израиля были лучшими в мире. Теперь это отставание ликвидировано. Я не могу сказать, что сейчас мы впереди планеты всей, но наши беспилотники довольно хорошо отличаются от турецких и тяжелых израильских, потому что несут на себе большое количество устройств, имеют широкий спектр возможностей и могут уничтожать любые цели в воздушном пространстве. Это уже стало актуальным. В последние пять-шесть лет активизировались работы по созданию таких беспилотников. Привлекли очень много молодых, грамотных инженеров – это выпускники авиационных институтов, программисты. С вводом новых электронных систем, которые могут автоматически управлять этими беспилотниками на больших расстояниях, появилась возможность создания таких видов вооружений, которые нужны российской армии. То, что прибыл на завод министр обороны Сергей Шойгу, это говорит о многом. Финансирование будет открыто… Я думаю, что при таком подходе, если Министерство обороны уделило внимание беспилотникам, буквально через 3-5 лет мы займем достойное место в мире по строительству БПЛА», – заявил заслуженный пилот РФ, член организации «Офицеры России» Юрий Сытник.

Он считает, что в перспективе боевые дроны будут использоваться совместно с новейшими истребителями.

«Без этого оружия не обойтись – без создания хороших беспилотников, которые могли бы выполнять поставленные задачи по разведке, уничтожению командных пунктов, живой силы противника и вообще по уничтожению значимых объектов, как аэродромы, пункты управления, танковые соединения – все это могут делать беспилотники… С созданием новых самолетов, таких как Су-57, им необходимо сопровождение группы беспилотников, которая может состоять из трех-пяти БПЛА, а если таких истребителей будет пять, то беспилотников будет 25 – это уже огромная и мощная сила», – добавляет Сытник.

По мнению экспертов, в перспективе большая часть российских летательных аппаратов будут именно беспилотными и смогут решать не только оборонные задачи.

«Шестое поколение самолетов должны примерно 30-40% быть пилотируемыми, и остальные – это беспилотные машины. У нас есть и мини-беспилотники, малой дальности, средней дальности, большой продолжительности полета, высотные. Эта классификация достаточно широкая, хотя пока и не имеет определенного стандарта. Поэтому сейчас на беспилотники обращают большое внимание», – отмечает Попов.