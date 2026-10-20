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В новом постановлении украинского правительства о бронировании на предприятиях звучат очень тревожные инициативы, последствия которых могут быть катастрофичными.

Об этом на канале «Первый западный» заявил директор Львовводоканала Дмитрий Ванькович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уменьшение квоты для бронирования работников таких критических предприятий, как водоканал, облэнерго и т.д. Предлагалось уменьшить квоту со 100% до 80. Если всё-таки такие изменения инициируют, то насколько это критично будет для Львовводоканала в вашем случае?», – спросила ведущая.

«Я хочу поправить. Львовводоканал так же, как Теплоэнерго – у нас нет 100% бронирования, мы имеем 75% бронирования от военнообязанных. 100% имеют энергетики исключительно. И в данном случае, если нам предлагается уменьшить с 75% до 60 или 50%, то для нас это будет чрезвычайно больно и катастрофично. Я хочу сказать, что у нас всего 1800 работающих и только 450 военнообязанных, которые бронируются. 580 военнообязанных и 440 забронированных. И это как раз самые здоровье, это наш золотой запас, люди, которые могут работать быстро. Если опустят до 60%, то от 100 до 140 человек должны разбронировать», – сказал Ванькович.

«С большой вероятностью мы их потеряем, они сами уйдут с предприятия. Для нас 140 активных деятелей и работников – это очень больно и, по сути, катастрофически», – жаловался галичанин.

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